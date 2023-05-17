«Совсем другое дело»: в новом образе Киркоров похож на настоящего мужчину

Эксперименты Филиппа Киркорова с внешностью попортили нервы его фанатам. Ранее певец эпатировал публику новым образом. Преображение звезды вызвало у многих неподдельное отвращение.

На концертах по случаю своего дня рождения поп-король отечественной эстрады появился перед всеми с белой бородой и волосами. Одного этого факта было достаточно, чтобы народ потерял дар речи. Но исполнитель пошел дальше и добавил изюминку при помощи эпатажных нарядов, акцентировавших внимание на его заметно округлившейся пятой точке.

После этого артиста не раз просили «вернуть прежнего Киркорова». Казалось, что экс-супруг Пугачевой глух к мольбам поклонников, но это не так. В социальных сетях музыкант опубликовал новые фотографии, на которых его не узнать. Цвет своей шевелюры Филипп Бедросович не изменил, но спрятал белые локоны под кепкой. К тому же он обзавелся темной бородкой. Аутфит же певец составил в стиле casual, чем растопил сердечки даже самых злобных хейтеров.