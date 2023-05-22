Совсем другая женщина: 54-летняя жена Газманова засветилась без макияжа (честное фото)

Олег Газманов уже давно женат на красавице-блондинке, которая моложе него на 18 лет. Избранницей главного есаула России стала дизайнер интерьера Марина.

Газманов души не чает в своей возлюбленной, и его можно понять. Марина в свои 54 года выглядит как настоящая модель. Газманова тщательно ухаживает за собой, занимается спортом и посещает салоны красоты. Почти на всех своих фотографиях Марина выглядит роскошно.

Однако скептики утверждают, что эффектная внешность светской львицы — заслуга фотошопа.

Чтобы заткнуть за пояс всех ненавистников, Марина поделилась честным фото без макияжа и фильтров и доказала, какая она красавица.

На снимке Газманова предстала с совершенно чистым лицом. Она выглядела так же эффектно, как и всегда: укладка, пухлые губы, чарующий взгляд. Но узнать ее почти невозможно. Подписчики отметили, что без макияжа Марина стала совсем другим человеком. Ее даже сравнили с юной студенткой, что наверняка польстило Газмановой.