«Совсем другая»: постройневшая Ирина Пегова преобразилась до неузнаваемости

Ирине Пеговой удалось то, о чем мечтают многие женщины. Актриса не только избавилась почти от 20 лишних килограммов, но и смогла удержать достигнутый результат.

О своем похудении знаменитость не раз рассказывала поклонникам. В частности, артистка говорила о том, что придерживается молочной диеты. Также знаменитость следовала принципу питания, согласно которому могла употреблять лишь один определенный продукт в день — например, отварной картофель или отварную куриную грудку.

Тем временем в Сети пишут, что при росте в 165 см Пегова весит 65 килограммов. Однако поклонники подозревают, что она похудела еще сильнее. Глядя на новые снимки знаменитости в социальных сетях, подписчики отмечают, что в свои 44 года артистка изменилась до неузнаваемости и стала еще привлекательнее.