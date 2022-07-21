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Совсем другая: Орбакайте похвалилась неожиданным преображением

21 июля 2022 15:30
Совсем другая: Орбакайте похвалилась неожиданным преображением

Певица предстала перед поклонниками с темным цветом волос.

У фанатов Кристины Орбакайте появилась возможность увидеть, как бы выглядела певица, если бы изменила привычному светлому оттенку волос. Она опубликовала в Telegram небольшое видео, на котором предстала с короткой стрижкой — темные волосы певицы были аккуратно завиты. На Орбакайте было белое платье и сверкающее ожерелье.

«У моей героини выход в ресторан», — объяснила Орбакайте фолловерам.

Сейчас певица, которая также снимается в кино и выходит на сцену в театре, задействована в работе над новыми сезонами сериала «Тест на беременность». Осенью прошлого года стартовали съемки третьего сезона, в которых героиня Кристины впервые появилась в кадре. Персонажу певицы была отведена в сюжете главная роль — она сыграла одного из врачей в женской клинике.

Этой весной работа была окончена, но создатели решили сразу же начать съемки следующих серий. И в конце июня Орбакайте начала сниматься в четвертом сезоне проекта. Кристина часто публикует кадры с площадки в соцсетях, показывая поклонникам рабочие моменты.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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