Совсем дедуля: посмотрите на Тихомирова из «Агента национальной безопасности» сейчас

Вадим Яковлев полюбился телезрителям в роли Олега Тихомирова в сериале «Агент национальной безопасности». Полиглот и секретный агент, правая рука Ивана Тарасова провел не одну тайную операцию в Латинской Америке и Европе. Однако в полнометражном продолжении телеэпопеи с актером произошла перемена, которая ввела поклонников в ступор.

В картине 2022 года «Агент национальной безопасности. Возвращение» артист предстал резко постаревшим и похудевшим. У него осунулось лицо, а шевелюра поредела еще сильнее. Поклонники переживают о том, уж не заболел ли актер. Другие удивляются, ведь для своих 77 лет Яковлев выглядит неплохо, хотя сегодня он больше напоминает дедушку, а не героев из раннего амплуа (капитана Енакиева из «Сына полка» или Орехова в «Моонзунде»). Актер живет с женой, воспитывает внуков. Сейчас Вадим Васильевич обустраивает свой загородный дом в новгородской деревне. Он своими руками построил гараж и душевую, любит заниматься огородом и делать домашние заготовки.