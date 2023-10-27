«Совсем безнадежно»: Тепляков высказался на фоне слухов о девятом ребенке

Тепляковы уже не первый год находятся в эпицентре внимания общественности. Необычная семья воспитывает вундеркиндов в крошечной столичной «однушке». Алиса, старшая дочь четы, в 8 лет смогла сдать ЕГЭ и вскоре поступила в МГУ. Но, несмотря на успехи детей, обстановку в доме нельзя назвать благополучной.

Евгений Тепляков жалуется, что едва сводит концы с концами. Недавно парочка пыталась улучшить жилищные условия для своих восьми отпрысков, однако московские власти отказали многодетной семье в получении льготной квартиры. Все дело в отсутствии нужных документов. Видимо, Тепляковым придется потесниться еще сильнее: по слухам, мама Наталья беременна девятым ребенком.

Но отсутствие желаемых квадратных метров — это не единственная проблема, с которой сталкиваются воспитатели юных гениев. Официально зарплата главы семьи составляет всего 50 тысяч рублей — на эти деньги он должен кормить жену и многочисленных наследников.