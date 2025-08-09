Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Современный Робинзон с мячиком вместо Пятницы: был ли реальный прототип у героя фильма «Изгой»

Современный Робинзон с мячиком вместо Пятницы: был ли реальный прототип у героя фильма «Изгой»

9 августа 2025 21:01
Современный Робинзон с мячиком вместо Пятницы: был ли реальный прототип у героя фильма «Изгой»

Буквально иллюстрация нашей жизни, если бы WB и Ozon закрылся.

Несмотря на то что история Чака Ноланда в «Изгое» выглядит до боли правдоподобной, прототипа у героя не было. Всё — плод фантазии сценариста и Тома Хэнкса. Сценарий не основан ни на дневниках моряков, ни на реальных авиакатастрофах, даже легендарный Робинзон Крузо не послужил прообразом, хотя и вдохновил создателей.

Хотя в Сети гуляли статьи о якобы существовавших людях, переживших изоляцию на необитаемом острове, — все эти истории либо фейки, либо не имеют никакого отношения к фильму.

Как появился идея снять фильм

Однажды Том Хэнкс прочитал статью о работе FedEx — и задался простым вопросом: а что, если один из их самолётов упадёт в океан? Какие посылки может найти выживальщик, и будут ли среди них реально полезные.

Так он пришёл к образу офисного аналитика, оставшегося без пяти базовых вещей: еды, воды, укрытия, огня и общения. С этой концепцией Хэнкс пришёл к режиссёру Роберту Земекису.

Современный Робинзон с мячиком вместо Пятницы: был ли реальный прототип у героя фильма «Изгой»

Реализм по-голливудски

Сценарист Уильям Бройлес-младший две недели жил на необитаемом острове, чтобы прочувствовать быт Ноланда. Хэнкс ради роли набрал 23 кг, потом сбрасывал их год, а съёмки шли с годичным перерывом.

Снимали на острове в Фиджи, готовясь ко второй части съёмок, актёр даже отказался от головных уборов — чтобы волосы выгорели естественно.

Мячи и FedEx

Компания FedEx действительно существует. И, несмотря на крушение её самолёта по сюжету, дала согласие на использование бренда в фильме. Интересно, что ничего за это не заплатила, но после премьеры её акции выросли на 30%.

Самый знаменитый реквизит фильма — волейбольный мяч Wilson, с которым герой разговаривал на острове, местный аналог Пятницы. Его «сыграли» сразу три мяча. Один продали с аукциона за 18 400 долларов.

Современный Робинзон с мячиком вместо Пятницы: был ли реальный прототип у героя фильма «Изгой»

Удалённый финал, который меняет всё

В театральной версии Ноланд доставляет посылку на ранчо и идет за женщиной, которую встретил на перекрестке, узнав в ней жену погибшего пилота.

Но в оригинальном, вырезанном финале всё было куда драматичнее. Та самая посылка, которую герой берег все четыре года на острове, оказывается… со спутниковым телефоном внутри. Если бы он открыл её сразу — мог бы спастись почти сразу.

Так финал становился не романтичным, а горько-философским: историей о том, что порой следование собственным идеалам может стоить нам нескольких лет жизни.

«Я с этих съемок просто сбежала»: оказывается, в «Изгое» есть сцена со звездой «Ворониных».

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почти четверть миллиарда долларов заработал Калкин за «Один дома 2», хотя его гонорар был в 46 раз меньше — как же так вышло? Почти четверть миллиарда долларов заработал Калкин за «Один дома 2», хотя его гонорар был в 46 раз меньше — как же так вышло? Читать дальше 10 августа 2025
«Почему опять позорный кастинг?»: в новом «Человеке-пауке» появится Гвен Стейси, и фанаты комиксов уже крутят пальцем у виска «Почему опять позорный кастинг?»: в новом «Человеке-пауке» появится Гвен Стейси, и фанаты комиксов уже крутят пальцем у виска Читать дальше 10 августа 2025
Том Харди шокировал Нолана на съемках самой сложной сцены «Начала» — чудом обошлось без увечий (и каскадеров) Том Харди шокировал Нолана на съемках самой сложной сцены «Начала» — чудом обошлось без увечий (и каскадеров) Читать дальше 10 августа 2025
Не считал себя маньяком, а СМИ прозвали Конструктором: почему Крамер из «Пилы» начал убивать Не считал себя маньяком, а СМИ прозвали Конструктором: почему Крамер из «Пилы» начал убивать Читать дальше 10 августа 2025
«Звездные войны» нашли нового Дарта Мола: Мэтт Смит пересядет с дракона на истребитель «Звездные войны» нашли нового Дарта Мола: Мэтт Смит пересядет с дракона на истребитель Читать дальше 10 августа 2025
Вы когда-нибудь задумывались, почему в «Гладиаторе» Максимуса называют испанцем? Ведь был верным псом Римской империи Вы когда-нибудь задумывались, почему в «Гладиаторе» Максимуса называют испанцем? Ведь был верным псом Римской империи Читать дальше 9 августа 2025
Питер Паркер остался без Эм-Джей: режиссеры «Человека-паука 4» приняли непростое решение по Зендее — хейтеры будут в восторге Питер Паркер остался без Эм-Джей: режиссеры «Человека-паука 4» приняли непростое решение по Зендее — хейтеры будут в восторге Читать дальше 9 августа 2025
«На днях посмотрел — до сих пор в депрессии»: Гай Пирс перестал работать с Ноланом после «Помни» — от съемок актер в ужасе по сей день «На днях посмотрел — до сих пор в депрессии»: Гай Пирс перестал работать с Ноланом после «Помни» — от съемок актер в ужасе по сей день Читать дальше 9 августа 2025
«Чертова революция»: Шарлиз Терон произвела фурор на Красной площади — обливалась кофе, щеголяла в пошлой футболке с Лениным «Чертова революция»: Шарлиз Терон произвела фурор на Красной площади — обливалась кофе, щеголяла в пошлой футболке с Лениным Читать дальше 9 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше