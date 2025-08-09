Современный Робинзон с мячиком вместо Пятницы: был ли реальный прототип у героя фильма «Изгой»

Несмотря на то что история Чака Ноланда в «Изгое» выглядит до боли правдоподобной, прототипа у героя не было. Всё — плод фантазии сценариста и Тома Хэнкса. Сценарий не основан ни на дневниках моряков, ни на реальных авиакатастрофах, даже легендарный Робинзон Крузо не послужил прообразом, хотя и вдохновил создателей.

Хотя в Сети гуляли статьи о якобы существовавших людях, переживших изоляцию на необитаемом острове, — все эти истории либо фейки, либо не имеют никакого отношения к фильму.

Как появился идея снять фильм

Однажды Том Хэнкс прочитал статью о работе FedEx — и задался простым вопросом: а что, если один из их самолётов упадёт в океан? Какие посылки может найти выживальщик, и будут ли среди них реально полезные.

Так он пришёл к образу офисного аналитика, оставшегося без пяти базовых вещей: еды, воды, укрытия, огня и общения. С этой концепцией Хэнкс пришёл к режиссёру Роберту Земекису.

Реализм по-голливудски

Сценарист Уильям Бройлес-младший две недели жил на необитаемом острове, чтобы прочувствовать быт Ноланда. Хэнкс ради роли набрал 23 кг, потом сбрасывал их год, а съёмки шли с годичным перерывом.

Снимали на острове в Фиджи, готовясь ко второй части съёмок, актёр даже отказался от головных уборов — чтобы волосы выгорели естественно.

Мячи и FedEx

Компания FedEx действительно существует. И, несмотря на крушение её самолёта по сюжету, дала согласие на использование бренда в фильме. Интересно, что ничего за это не заплатила, но после премьеры её акции выросли на 30%.

Самый знаменитый реквизит фильма — волейбольный мяч Wilson, с которым герой разговаривал на острове, местный аналог Пятницы. Его «сыграли» сразу три мяча. Один продали с аукциона за 18 400 долларов.

Удалённый финал, который меняет всё

В театральной версии Ноланд доставляет посылку на ранчо и идет за женщиной, которую встретил на перекрестке, узнав в ней жену погибшего пилота.

Но в оригинальном, вырезанном финале всё было куда драматичнее. Та самая посылка, которую герой берег все четыре года на острове, оказывается… со спутниковым телефоном внутри. Если бы он открыл её сразу — мог бы спастись почти сразу.

Так финал становился не романтичным, а горько-философским: историей о том, что порой следование собственным идеалам может стоить нам нескольких лет жизни.

