Современным семьям не понять: это дикое правило на Руси приходилось исполнять каждой пятой невестке

Семейные традиции Руси порой выглядят странными и нелепыми. Одна из таких традиций — «перепекание» недоношенных младенцев. Хотя на самом деле никто не собирался допекать малышей в печи, но только слово само по себе вызывает ужас.

Печь была еле теплой, идея допекания младенца в ней была чисто символической.

Еще одна странная до ужаса традиция — снохачество. На Руси так называли интимные отношения между свекром и снохой. Эта традиция всегда скрывалась и не одобрялась публично, но и не считалась результатом происков дьявола. В каких случаях снохачество считалось допустимым?

На Руси было распространено замужество юных парней с девушками, которые были старше на несколько лет. Пока молодые мужья «догоняли» своих половозрелых жен, их отцы брали на себя супружеские обязанности и наставляли невесток.

Иногда отец мог оказывать знаки внимания девушке, если его сына забирали в рекруты или если он уезжал на заработки. В таких случаях девушка оставалась без защиты мужа и должна была терпеть домогательства свекра. Если она сопротивлялась, ей доставалась самая тяжелая работа по дому. Поэтому протестующие встречались редко.