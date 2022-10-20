Современным фанатам и не снилось: бои без правил за кумиров СССР вызовут шок

В середине XX века русская опера переживала небывалый подъем. Имена теноров хорошо знали даже далекие от творчества жители СССР, так как слава о них гремела повсюду. Среди коллег особенно выделялся оперный певец Иван Козловский. Правда, солистом номер один он так и не стал: его популярность несколько оттенял соперник Сергей Лемешев.

Привлекательные исполнители, работающие в Большом театре, обеспечивали аншлаг на своих выступлениях. Послушать и полюбоваться статными мужчинами приходили сотни женщин. Между артистами не было острой конкуренции — ролей им хватало. А вот фанатки ополчились друг против друга и даже устраивали массовые драки, что называется стенка на стенку.

Особенно активными были «лемешистки». Счастливо женатый Козловский не обращал внимания на поклонниц, а о любвеобильности Лемешева ходили многочисленные слухи. В итоге женщины поджидали его на улице и толпой следовали за артистом, мечтая, чтобы он заговорил с ними. Когда он женился на певице Ирине Масленниковой, недоброжелатели пытались устроить покушение на исполнительницу прямо на сцене. А их дочь Машу забрасывали камнями по дороге в школу, пишет «Культурология ».