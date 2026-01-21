Оповещения от Киноафиши
Современным детям впервые включили песню «Голубой вагон» из «Чебурашки»: их реакция растрогала даже взрослых – хватило 4 слов

21 января 2026 17:09
Советские хиты не переплюнуть никаким современным «бэнгерам».

«Чебурашка 2» просто не мог обойтись без перепевок знаковых песен из любимого миллионами советского мультика – в шедевре Романа Качанова их было столько, что все и не упомнить. Казалось бы, могут ли современные дети с пресловутым «клиповым мышлением» прочувствовать эти самые хиты так, как чувствовали мы? Иван Ургант выяснил: вполне!

Ведущий Первого канала в своем новом YouTube-блоге сперва попросил юных гостей выбрать, какая из трех новогодних премьер им понравилась сильнее всего (почти все выбрали именно «Чебурашку 2», а не «Простоквашино» с «Буратино»), а затем включил им «Голубой вагон»:

«Про что песня? Как бы вы ее объяснили, про что она? Понятно, что про голубой вагон, но на самом деле – про что?»

И один из детей ответил незамедлительно – очень коротко, но емко.

«Про то, что время старое не вернуть»

Телеведущий отреагировал понимающей, легкой улыбкой, но его следующий поступок показал – ответ мальчика его тронул. Сидящая рядом девочка попыталась было раскрыть ответ своего «соседа» по дивану, но Ургант продолжение слушать не захотел.

«Да не надо, я знаю и сам!» – резко, но очень по-доброму отреагировал шоумен.

Песня Успенского и Шаинского, которую советские граждане услышали еще в 1974 году, до сих пор находит отклик в сердцах не только взрослых, но и детей. Теперь-то стало окончательно понятно, почему ее вставили в «Чебурашку 2».

Фото: Кадр из фильма «Чебурашка 2» (2026), мультфильма «Чебурашка» (1972), (2013)
Алексей Плеткин
