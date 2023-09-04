Современным детям не понять: в СССР это лакомство казалось вкуснее любого десерта

Сейчас такое уже не едят.

В современных торговых сетях разнообразным лакомствам и сладостям отведено много пространства. Полки буквально ломятся от ассортимента конфет, печенья, шоколадок и прочего. Даже самый взыскательный малыш легко найдет себе угощение.

Советским детям такое разнообразие и не снилось. У ребят в то время в ходу были совсем другие лакомства, которые казались вкуснее любого десерта. Но современной малышне этого не понять.

Тогда родители часто делали дома своеобразные пирожные из доступных ингредиентов, которые всегда были на кухне. Кусок хлеба обильно смазывали сливочным маслом, после чего сверху насыпали сахарный песок. Этот странный бутерброд дети просто обожали.

Кроме того, ребятня любила и черный хлеб с подсолнечным маслом и солью, который выступал для них питательным и полезным перекусом. Взрослые и сами часто готовили себе подобное блюдо, добавляя туда кусочки лука или чеснока. Получалась настоящая закуска к столу на скорую руку.