Современные россияне не подозревали, какая японка свела с ума весь СССР

Кто такая Комаки Курихара? Ответ на этот вопрос звучит для настоящего киномана просто — самая известная японка советского кино. Еще в детстве, как пишет издание «Аргументы и факты», она вслед за своими родителями стала большой поклонницей культуры России и СССР.

В 1974 году на экраны вышел совместный советско-японский фильм «Москва, любовь моя». Идею его подсказала режиссерам Александру Митте и Кэндзи Есиде сама Курихара. История больной лейкемией балерины Юрико писалась специально под Комаки, которая раньше занималась балетом под руководством советских педагогов. В итоге лента стала хитом и в Японии, и в Союзе, а Курихару начали снимать режиссеры обеих стран.

У Митты японская суперзвезда позже снимется еще раз — в знаменитом боевике «Экипаж», вместе с Леонидом Филатовым. Кстати, и с ним Комаки еще сыграет — в 1988 году в картине «Шаг», посвященной борьбе Японии со вспыхнувшей в стране эпидемией полиомиелита.

После распада Советского Союза места в отечественном кино для Курихары не осталось, и она занялась театральной карьерой. У актрисы есть свой театр, в котором она ставит пьесы, принадлежащие перу российских драматургов. А в 2009 году Курихару наградили орденом Дружбы — за укрепление связей между нашими двумя странами.