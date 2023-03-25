Современные дети не поймут: эти сладости обожали все ребята в СССР

В советское время было множество сладостей, которые были любимы и популярны среди детей. Многие из них до сих пор вызывают ностальгию и воспоминания о детстве.

Что может быть лучше «Петушка на палочке»? Этот леденец из сахарного сиропа, приготовленный в специальных формочках, вызывал восторг не только во времена СССР, но и в 1990-е. Его рецепт был настолько простым, что с изготовлением «петушков» мальчишки и девчонки справлялись самостоятельно.

Лучшим аналогом пирожного был бутерброд из прослоенного сливочным маслом печенья. Конструкция лакомства позволяла надстроить бесконечное число «этажей» из печенья и масляной начинки. Сладкие бутерброды из хлеба с домашним вареньем (клубничным, смородиновым, вишневым) или повидлом тоже улетали на ура. Для полного гастрономического счастья можно было смазать кусок батона маслом и потом намазать варенье.

Брикеты сухого киселя также пользовались популярностью у детворы. Ребятишки грызли их с невероятным наслаждением.