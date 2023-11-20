Современные дети не поймут: эти новогодние подарки в СССР стоили целое состояние

Уже с ноября россиян охватывает предпраздничная суета: нужно выбирать подарки для близких. Большее внимание обычно уделяют покупке презентов для детей. Тем более что сейчас ассортимент магазинов предлагает огромный выбор товаров.

А вот в годы СССР приходилось подстраиваться под имеющийся дефицит. Уже тогда были новогодние подарки, о которых дети даже не смели мечтать. Ведь они стоили целое состояние и были доступны только наследникам элитных семей. А современные малыши даже не обратили бы внимание на большинство из этих вещей.

Так, советские мальчишки желали найти под елкой железную дорогу из ГДР. Она была сделана максимально достоверно и имела паровозики, вагоны и семафоры. До сих пор за ними охотятся коллекционеры.

Еще одним желанным предметом был набор солдатиков. Особенно ценились те, которые были произведены в ГДР, а также на Донецкой фабрике. Сейчас за эти маленькие одиночные фигурки предлагают до 10 тысяч рублей.

А вот девочки мечтали о дорогих куклах с двигающимся глазами, разными нарядами и съемными ботинками. Школьники из средних и старших классов загадывали часы — мужские «Полет» или женские «Чайка». А некоторые надеялись получить от родителей диапроектор или музыкальную шкатулку.