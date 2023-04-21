Современная сказка о «Золушке» разочаровала россиян: виной всему три причины

Сюжет про Золушку считается одним из самых избитых в культуре. Историями о простых девушках, женивших на себе «принцев», кишит весь мировой кинематограф. По сей день выходят фильмы и сериалы на эту тему, но зрителям это изрядно надоело.

В нулевых вышел сериал «Женская интуиция» с Ольгой Погодиной в главной роли. Историю о современной Золушке не разнес только ленивый, и негодование зрителей можно легко объяснить.

Во-первых, сюжет получился банальным и предсказуемым. Создатели сериала не удосужились привнести в давно знакомую историю что-то новенькое, а пошли по проторенной дорожке. Зрители этого не простили.

Второй момент — отсутствие любви между главными героями. Мужчина сначала пытается расположить женщину к себе, а затем ставит ее на место. Это очередной «сложный» персонаж, правда, интерес к нему угасает уже через минуту.

Третья причина, по которой сериал провалился, — это плохая актерская игра. Зрители отметили, что каждый герой выглядел карикатурно и нелепо. Видимо, актеры и сами не верили в эту историю.