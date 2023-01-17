Современная копия Мэрилин Монро вызвала жалость: загубила свою внешность (фото)

Американка Серена Смит с подросткового возраста была недовольна собственной внешностью. При первой возможности она отправилась под нож пластического хирурга, чтобы стать похожей на Мэрилин Монро и других своих кумиров.

Так, первую операцию по увеличению груди девушка сделала уже в 18 лет. После этого были ринопластика и увеличение губ, а следом — увеличение ягодиц. В итоге все процедуры обошлись ей примерно в 3 500 000 рублей, но Серена осталась довольна результатами. В своих социальных сетях она регулярно публикует десятки снимков, в которых хвастается преображением и рассказывает о своем пути.

Пользователи Сети не составляют без внимания записи знаменитости. И если некоторые остаются в восторге от работы хирургов, то многие осуждают девушку. По их мнению, она только испортила свою внешность, потеряла индивидуальность и совсем не похожа на легенду Голливуда.