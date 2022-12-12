Совпадение проберет до дрожи: развод Джоли и Питта предопределил один факт

Одна из самых эффектных пар современности — Анджелина Джоли и Брэд Питт — много лет считалась образцовой. Но звездный брак продержался всего 11 лет, после чего начались скандалы, разборки и судебные тяжбы. Некоторые уверены, что их разлука была предсказана заранее.

Страстный роман двух селебрити начался на съемках боевика «Мистер и миссис Смит», где они сыграли семейную пару. Питт ушел от Дженнифер Энистон, из-за чего подвергся нападкам со стороны общества. Как и их киногероям, новоиспеченным супругам пришлось доказывать, что их отношения не фейк, а настоящая любовь.

Через десять лет Питт и Джоли снялись вместе в картине «Лазурный берег». Их героям, тоже семейной паре, предстояло пережить серьезный кризис в отношениях. Поразительно, но в реальности звездная чета переживала не лучшие времена: они часто ссорились и неоднократно были на грани расставания.

Уже спустя год после выхода фильма Джоли подала на развод с Питтом. На этом самая яркая голливудская пара прекратила свое существование.