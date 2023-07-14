Совместимость 100%: вот какая пара знаков Зодиака наверняка будет счастлива в браке

Союз, основанный на любви и взаимопонимании - не утопия, а реальность. Так утверждают астрологи, ведь, по их мнению, при выборе партнера необходимо ориентироваться не только на личные предпочтения, но и на знаки зодиака друг друга. Некоторые представители зодиакальной плеяды категорически не подходят друг друга, а иные могут составить пару всем на зависть. Рассказываем, какие два знака зодиака совместимы на все сто процентов.

Лев и Весы

Представители огненной и воздушной стихии, по словам экспертов, способны составить на редкость гармоничный союз. Несмотря на то, что Лев и Весы кажутся совершенно непохожими друг на друга, они - родственные души, готовые всегда подставить плечо своей второй половинке.

Вне зависимости от того, какого пола тот или иной знак в этой паре, Лев стремится к лидерству.

Для уроженца огненной стихии жизненно важно руководить, быть на коне, брать на себя роль главного. В обратном случае Лев начинает чахнуть, томиться и скучать не на своем месте.

Весы с радостью уступят место лидера в паре избраннику. Сами они не претендуют на то, чтобы держать бразды правления в своих руках. Куда больше их привлекает роль вдохновителя, опоры, хранителя семейного очага, к которому Лев может вернуться после трудного дня.

Если с другими знаками Льву приходится открыто конкурировать за главенство, то с Весами такой проблемы не возникнет.

Эти два знака идеально дополняют друг друга - один становится добытчиком, другой - тем, кто встретит его дома с распростертыми объятиями и осыпет комплиментами.

Весы - один из самых верных знаков зодиака. Если они один раз выбрали себе спутника жизни, то даже не посмотрят в сторону других представителей противоположного пола. В этом смысле они со Львом тоже идеальная пара - огненный знак очень уж ревнив и горяч, когда речь заходит об отношениях.

Даже малейший флирт на стороне, который позволяет себе вторая половинка, способен вызвать у Льва приступит неконтролируемой ярости.

Уроженцы этого знака теряют способность трезво мыслить, когда видят, что партнер любезничает с кем-то, улыбается и строит глазки.

Весы не позволяют себе такого поведения. Если им захочется романтики, они приготовят какой-нибудь милый сюрприз для своего Льва, но уж точно не пойдут налево. Огненный знак понимает это и ценит. Эти знаки - по-настоящему родственные души, которым комфортно и интересно вдвоем.