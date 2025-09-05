Меню
5 сентября 2025 12:19
Совмещаем приятное с полезным: топ-5 исторических драм, в которых нет и капли вымысла

Благодаря этим фильмам важные, но забытые события истории наконец стали известны всему миру.

Узнавать что-то новое из мировой истории всегда приятнее при помощи фильмов и сериалов, чем киноиндустрия умело пользуется уже не первое десятилетие. Со временем, однако, жанр исторической драмы сильно видоизменился, а многие такие проекты стали мешать правду с выдумкой, чтобы привлечь внимание большего количества зрителей.

И все-таки хитами остаются именно те фильмы, которые преподносят зрителям действительные факты такими, какие они есть и без лишних прикрас — в этой подборке рассказываем о некоторых из самых успешных (и правдивых) исторических драм.

«Вся президентская рать» (1976)

Совмещаем приятное с полезным: топ-5 исторических драм, в которых нет и капли вымысла

Основанный на документальной книге журналистов Карла Бернстейна и Боба Вудворда, фильм рассказывает о том, как самым простым работникам газеты «Вашингтон пост» удалось не только раскрыть намерения Республиканской партии установить слежку за конкурентами накануне американских выборов, но и непосредственно повлиять на отставку президента Ричарда Никсона.

«Вся президентская рать» хорош тем, что для сюжета ему и не нужно создавать дополнительную драму — в самой истории ее хватает сполна, а звездный актерский состав с Дастином Хоффманом в одной из главных ролей только помогает картине притянуть еще больше внимания публики.

«Список Шиндлера» (1993)

Кадр из фильма «Список Шиндлера»

Один из лучших фильмов в карьере Стивена Спилберга и одна из лучших военных драм в истории кино, «Список Шиндлера» заставил огромное количество зрителей пролить немало слез благодаря своему аккуратному и при этом очень открытому изображению Холокоста.

Сюжет разворачивается вокруг немецкого бизнесмена Оскара Шиндлера, который хочет провернуть очередную бизнес-сделку, но, переживая за евреев, которые работают на его предприятии, решает спрятать от нацистов как можно большее количество невинных людей.

Спустя более чем 30 лет после релиза «Список Шиндлера» остается одной из самых вдохновляющих историй о спасении жизней во время Второй Мировой войны, а Оскар Шиндлер — одной из ключевых фигур того страшного времени.

«12 лет рабства» (2012)

Историческая драма взяла за основу мемуары Соломона Нортапа — свободнорожденного афроамериканца, который в течение 12 лет пытался выбраться из рабства и историю которого на протяжении десятилетий изучали дети в американских школах.

Адаптация помогла вопиющему случаю получить еще большую огласку в современном мире, хотя смотреть сам фильм зрителям было не так уж просто, учитывая огромное количество тяжелых сцен насильственного характера, которые там присутствуют. «12 лет рабства» критики оценили по достоинству, отдав фильму несколько статуэток «Оскар», в том числе и за лучший фильм.

«Аполлон-13» (1995)

Кадр из фильма «Аполлон-13»

Документальная драма с Томом Хэнксом в одной из главных ролей рассказывает жуткую историю выживания группы астронавтов, которые оказались на борту злополучного «Аполлона-13» во время пятой миссии Соединенных Штатов на Луну.

Когда взрыв на борту лишает команду большей части кислорода, астронавты мгновенно забывают о своей высадке на Луне и теперь должны найти способ выжить и вернуться на Землю — все это стало основой для динамично развивающегося сюжета, который не дает зрителю отвлечься ни на минуту.

Конечно, диалоги в фильме уж точно не повторяют те, которые были на борту настоящего «Аполлона-13», но в остальном картина в точности передает весь ужас произошедшего и дает представление об опасности такой работы.

«Пианист» (2002)

Историческая драма основана на мемуарах «Гибель города» польско-еврейского пианиста Владислава Шпильмана, так что сомневаться в достоверности происходящего на экране точно не стоит.

Фильм открывается предысторией о блестящей карьере Шпильмана, однако после этого о его достижениях как пианиста речи не идет — когда в Польшу приходят нацисты, Шпильману приходится искать способы выжить в практически полностью разрушенной Варшаве.

Хотя многие сцены в «Пианисте» заставляли зрителей отворачиваться или еще долгое время пребывать в откровенном шоке, именно они сделали фильм еще более реалистичным, показав, что ужасы, происходившие во время войны, могут поразить воображение даже самых стойких.

Кстати, «Список Шиндлера» вошел в топ-10 лучших фильмов по версии нейросети — о других культовых картинах, которые ИИ посчитал лучшими из лучшими, мы писали здесь.

Фото: Кадры из фильмов «Пианист» (2002), «Аполлон-13» (1995), «12 лет рабства» (2012), «Список Шиндлера» (1993), «Вся президентская рать» (1976)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
