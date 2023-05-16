Советскую звезду эпизода лишили собственного имени: как так вышло

Во время съемок в кино актеры должны хорошо вжиться в роль и порой даже абстрагироваться от собственных переживаний и чувств. Поэтому иногда зрители удивляются, как артисты с невероятно сложной судьбой на экране могут изображать добрых и жизнерадостных персонажей.

Так поступала и Екатерина Крупенникова. В основном ей доставались эпизодические роли. Но в кадре она всегда смотрелась гармонично и прекрасно играла милых и веселых героинь. Однако история актрисы вызывает мурашки по коже.

Детство красавицы пришлось на трудные годы Великой Отечественной войны. Вместе с матерью она попала в плен, а затем в концентрационный лагер, в котором их разделили. Девочку удалось спасти, но ее родители погибли. Когда Екатерина попала в детский дом, ей придумали новое имя, а отчество дал приемный отец. В итоге всю свою жизнь артистка представлялась не так, как ее назвали при рождении.