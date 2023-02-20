Советскую принцессу Мелисенту изгнали из кино: все дело в ее профессии

Наталья Трубникова была успешной балериной, когда получила приглашение на съемки фильма «31 июня». Отказываться от предложения знаменитость не стала и после премьеры картины проснулась звездой. Казалось, впереди ее ждет блестящее будущее в кино. Но судьба распорядилась иначе.

Поначалу карьера артистки действительно шла в гору. Она не только часто появлялась на больших экранах, но и выходила на театральную сцену. Однако затем что-то пошло не так: любимая многими актриса пропала с радаров.

Причина, по которой советскую принцессу Мелисенту изгнали из кино, никого не оставит равнодушным. Все дело в ее профессии: Трубникова оставалась балериной, а многие ее коллеги по цеху массово покидали страну. Многие были уверены, что артистка последует их примеру, поэтому отказывались от сотрудничества с ней.

По слухам, негативно на творческой деятельности Трубниковой сказалось и то, что за ней ухаживали многие известные режиссеры, но отвечать им взаимностью знаменитость не спешила. Киноделы же, затаив обиду на актрису, не желали звать ее в свои проекты, поэтому вскоре она и осталась без работы.