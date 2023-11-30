Советскую песню про Новый год все поют неправильно: в этом виноват Леонтьев

Главная композиция из «Карнавальной ночи» давно стала традиционным хитом для встречи зимнего праздника. Из каждой квартиры накануне Нового года доносится голос Людмилы Гурченко, распевающей на экране про 5 минут.

Если попросить обычного россиянина припомнить строчку из песни, то он без труда согласится это сделать. Ведь предложение «Пять минут, пять минут, это много или мало?» легко и просто запомнить. Вот только на самом деле подобных слов в тексте композиции никогда не было.

С данной строкой связано больше всего заблуждений. В оригинале она звучит так: «Даже в эти пять минут можно сделать очень много». Но исходная версия быстро потерялась в памяти. И такая путаница связана с Валерием Леонтьевым.

В 1985 году артист исполнял песню «3 минуты», где и были те самые слова «Это много или мало?». Со временем советские слушатели просто соединили воедино две эти композиции, не разбирая, где и чей текст. Тем более что злополучная строка как нельзя лучше ложилась на мотив мелодии из «Карнавальной ночи».