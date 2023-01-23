Советскую модницу выдавала одна деталь: сегодня над этим трендом потешаются все

Советские женщины часто подражали главным героиням популярных фильмов. Чтобы слыть модницей, достаточно было скопировать стиль звезды экрана. Например, многие представительницы прекрасного пола ориентировались на внешний вид героинь такого культового фильма, как «Москва слезам не верит».

Например, в одной из сцен картины Владимира Меньшова можно увидеть Веру Алентову, надевшую белые носки под туфли. Сегодня над этим трендом потешаются все, но в 80-е это был последний писк моды.

Женщины охотно носили носки и туфли, считая это не только удобным, но и красивым. Стоит признать, что впервые так начали делать вовсе не жительницы Советского Союза, а француженки. В частности, Коко Шанель придумала свод правил, согласно которым даже туфли на каблуке можно носить с носками, если их цвет гармонирует с образом, а длина пропорциональна длине платья или юбки.