Советскую Мэрилин Монро не пустили в Голливуд: причина возмутит каждую женщину

В советском кино было немало роскошных актрис, которые могли бы соперничать с голливудскими красотками. Одной из них стала Нонна Терентьева, известная по фильмам «Крах инженера Гарина» и «Дворянское гнездо».

Пик ее славы пришелся на 60-е и 70-е годы. Когда Терентьева появилась на Каннском фестивале, ее прозвали советской Мэрилин Монро. Актриса обладала утонченной аристократичной внешностью. А с американской кинодивой ее роднили платиновые локоны и проникновенный взгляд грустных глаз.

Фотографии актрисы даже были опубликованы на обложке американского журнала, а однажды она получила приглашение в Голливуд. Но тому воспротивилась советская власть.

Дело в том, что актриса была замужем за сыном одного из партийных чиновников. Начальство СССР просто не могло допустить того, чтобы Терентьева строила карьеру на территории «вражеской» капстраны. Такая причина и сегодня возмутит любую.

Но в итоге семейная жизнь с супругом не сложилась, и артистка осталась одна. Больше Нонна не выходила замуж, а в 90-е ее карьера угасла. В этот же период Терентьева узнала, что у нее рак груди. Актриса скончалась в возрасте 54 лет.