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Советскую комедию мечтал запретить каждый чиновник: народ не возражал

10 июля 2023 10:45
Советскую комедию мечтал запретить каждый чиновник: народ не возражал

Эту картину разгромили критики и зрители.

Трагикомедия «Уходя — уходи» была проектом режиссера Виктора Трегубовича и сценариста Виктора Мережко. В ее основу легла повесть Леонида Треера «Из жизни Дмитрия Сулина». Кинематографисты были уверены, что комедия понравится зрителям, но их ждал провал. Фильм не одобрили ни критики, ни простые жители СССР.

История о непутевом бухгалтере с овощебазы Дмитрии Сулине после окончания съемок была представлена художественному совету. Тогда режиссера ждало первое разочарование: чиновники посчитали, что картина вышла аморальной. Количество сцен с распитием спиртного признали слишком большим, а поведение героев — недостойным советского человека.

Фильм пришлось монтировать заново, вырезав большую часть сцен с алкоголем.

Тогда Трегубович смог добиться того, чтобы картину показали хотя бы по телевидению. В конце концов, многие фильмы, которые забраковал худсовет, пользовались огромным успехом у зрителей.

Режиссера ждал шок: на него полетели тонны жалоб от зрителей. Советские граждане посчитали, что герои фильма выглядят вульгарно и неприглядно, ведут себя примитивно и неприятно.

Советскую комедию мечтал запретить каждый чиновник: народ не возражал

Фото: кадры из фильма "Уходя - уходи" (1978)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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