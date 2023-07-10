Советскую комедию мечтал запретить каждый чиновник: народ не возражал

Трагикомедия «Уходя — уходи» была проектом режиссера Виктора Трегубовича и сценариста Виктора Мережко. В ее основу легла повесть Леонида Треера «Из жизни Дмитрия Сулина». Кинематографисты были уверены, что комедия понравится зрителям, но их ждал провал. Фильм не одобрили ни критики, ни простые жители СССР.

История о непутевом бухгалтере с овощебазы Дмитрии Сулине после окончания съемок была представлена художественному совету. Тогда режиссера ждало первое разочарование: чиновники посчитали, что картина вышла аморальной. Количество сцен с распитием спиртного признали слишком большим, а поведение героев — недостойным советского человека.

Фильм пришлось монтировать заново, вырезав большую часть сцен с алкоголем.

Тогда Трегубович смог добиться того, чтобы картину показали хотя бы по телевидению. В конце концов, многие фильмы, которые забраковал худсовет, пользовались огромным успехом у зрителей.

Режиссера ждал шок: на него полетели тонны жалоб от зрителей. Советские граждане посчитали, что герои фильма выглядят вульгарно и неприглядно, ведут себя примитивно и неприятно.