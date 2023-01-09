Советскую актрису муж-иностранец довел до тюрьмы: не поверите, где она теперь

Наталье Захаровой пришлось горько пожалеть о решении, раз и навсегда изменившем ее жизнь. Когда дело дошло до самого главного, актриса ошиблась с выбором.

Звезда с детства мечтала стать артисткой. Поставленной цели она добилась, но не была довольна тем, как сложилась ее карьера. Тогда Захарова решила попробовать свои силы в мире моды — стала моделью и вскоре отправилась во Францию, где вышла замуж. Это и оказалось ее роковой ошибкой.

Избранником знаменитости стал стоматолог Патрик Уари. За страстным романом последовали скорая свадьба и рождение дочери Марии. И тут сказка обернулась кошмаром.

Семейная жизнь не клеилась, и тогда супруги приняли решение о разводе. Актриса наивно полагала, что суд оставит ребенка с ней, но французский судья встал на сторону своего соотечественника.

Мириться с таким исходом Захарова не пожелала — она начала многолетнюю войну с бывшим мужем за дочь. Все ее обращения во всевозможные инстанции не дали результата. Артистка пыталась встретиться с наследницей, что удалось ей лишь однажды. Отец настраивал Марию против матери, поэтому та говорила заученные фразы о том, что не желает общаться с ней.

В 2006 году Уари и вовсе перешел все границы. Он написал заявление в полицию, обвинив экс-супругу в поджоге его квартиры. Чтобы не оказаться в тюрьме, артистке пришлось бежать в Россию. Однако вскоре ей все же пришлось вернуться во Францию, чтобы посетить очередное судебное заседание по делу об опеке — тогда ее арестовали и поместили в женскую колонию.

Лишь после вмешательства российских властей Захарова смогла вернуться на родину, где продолжила добиваться воссоединения с дочерью. К слову, Мария давно выросла и теперь, по словам Натальи, поддерживает с ней связь — родственницы созваниваются и переписываются, но до личных встреч, судя по всему, дело не доходит.