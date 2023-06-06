Советской Золушкой должна была стать другая: принц сбежал бы в ужасе

Фильм «Золушка», завоевавший сердца миллионов людей, вышел на экраны в далеком 1947 году. Добрая сказка, на которой выросло не одно поколение, которая знакома и нам, и нашим родителям, и нашим бабушкам и дедушкам. Фразы, которые давно стали крылатыми и актеры, которых мы очень любим, — все это своеобразная визитная карточка знаменитой киноленты. А ведь все могло быть совершенно иначе!

Могло не быть ни принца, ни Золушки, и фильм изменился бы для нас навсегда. Сначала сценарий был написан именно для Янины Жеймо и, казалось бы, с главной ролью не может быть никаких проблем. Играть Золушку должна была именно эта определенная актриса. Однако у режиссера и руководителя киностудии сомнения все же возникли. Ведь Янине было уже 37, а Золушка по сценарию совсем юная девушка, почти девочка. Тогда решили пригласить на пробу другую актрису.

Заменить Жеймо могла Мария Мазун, балерина и артистка оперного театра, известная по роли Любаши в фильме Эрмлера «Великая сила». И, будем откровенны, такая замена могла сильно огорчить Принца, ведь Мария была далеко не красавицей. Она выглядела старше своего возраста, а ее взгляд иногда просто пугал. К счастью, все обошлось, и Золушку все-таки сыграла красавица Янина. Из-за возраста, к слову, хотели заменить и Принца. Консовский, которого прочили на эту роль, тоже вдруг показался слишком старым. И даже стали пробовать другого актера. Но потом решили оставить все как есть и просто сильнее загримировать Алексея Анатольевича.