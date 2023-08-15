Советской суперзвезде запретили играть Жанну д’Арк: французы считают, что это к лучшему

Всю свою жизнь Инне Чуриковой приходилось доказывать собственный талант и мастерство. Сначала ее даже не хотели принимать в театральное училище, считая внешность молодой девушки слишком эксцентричной.

Но своей карьерой Чурикова доказала, что ей под силу любая героиня. Однако, как выяснилось, одного персонажа ей так и не удалось сыграть. Глеб Панфилов, супруг Чуриковой, собирался снять экранизацию истории про Жанну д’Арк. Главную роль должна была сыграть актриса, которая совпадала по духу со смелой француженкой.

Но разрешение на съемки так и не дали. При этом опосредованное отношение к Жанне д’Арк Чурикова все-таки имела. В фильме «Начало» ее персонаж, актриса драматического кружка, получает предложение сыграть именно эту военачальницу. Данную ленту даже показали во Франции, где зрители остались в восторге.

Спустя несколько лет европейский министр специально прилетел в Москву, чтобы вручить Панфилову и Чуриковой ордена искусств и литературы. В одном из прошлых интервью актриса вспоминала, что чиновник очень удивился ее несбыточной мечте сыграть Жанну д’Арк и существовавшему запрету на подобный фильм. Ведь, как считал министр, она уже прекрасно воплотила эту героиню именно в «Начале».