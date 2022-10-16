Советской Элизабет Тейлор 97 лет: в отличие от американки время над ней не властно

Юлия Борисова за свою красоту и элегантность удостоилась звания советской Элизабет Тейлор. Актриса отдала театру 80 лет жизни, а взамен обрела верных поклонников своего таланта.

Весной этого года знаменитости исполнилось 97 лет, но фанаты отмечают, что время над ней не властно. Если настоящей Тейлор уже давно нет в живых, то ее советская копия продолжает радовать публику своим очарованием и актерскими данными.

Звезда до сих пор выходит на театральную сцену, участвуя в трех постановках театра имени Вахтангова. Коллеги отзываются об артистке как о человеке скромном и неконфликтном, в то же время отмечая, что она обладает поистине железным характером.

В кино же Борисова появлялась лишь три раза. Актриса однажды призналась, что театр ей гораздо ближе по духу, поскольку именно он дает уникальную и ни с чем не сравнимую связь со зрителем.