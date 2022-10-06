Советской экранизации романов Толкина стыдилась вся страна: все дело в Голлуме

Не все зрители помнят сейчас о телеверсии легендарных произведений.

В прошлом году пользователи Сети с удивлением обнаружили на одном из видеоресурсов телеспектакль «Хранители». Оказалось, что еще в 1991 году в СССР сняли собственную версию трилогии произведений Толкина «Властелин колец». Ленту всего один раз показали на ТВ, после чего она долгие годы считалась утерянной. И только недавно стала доступна всем зрителям. Правда, эпизоды, снятые в ретро-декорациях, кажутся теперь очень экстравагантными.

Как выяснилось, даже тогда этого телеспектакля актеры и создатели немного стыдились. Из-за скромного бюджета реквизита почти не было, а спецэффекты пришлось делать подручными средствами. Больше всего вопросов вызвал образ Голлума. Его костюм тоже создавали самостоятельно, поэтому голова персонажа напоминала кочан капусты.

«Я точно не горжусь этим фильмом, мне даже немного стыдно», — признавался исполнитель роли Голлума Сергей Шелгунов.

Кстати, за работу в картине актеры получили очень скромный гонорар. Им заплатили всего около четверти обычного театрального заработка, пишет «Кинопоиск ».