Советскому Союзу продали никому не нужный в Швеции продукт: гордились и выдавали за собственный

В Стране Советов было множество диковинных вещей, которые не встретишь в современных магазинах. Автомат с газировкой, в котором напиток наливается в общий стакан, авоськи, куда складывают фрукты и овощи. Удивит нынешнюю молодежь и странное молоко в треугольных упаковках.

У такой тары были свои плюсы и минусы. С одной стороны, упаковка легкая и компактная. С другой — углы треугольников часто протекали, и все молоко могло вытечь по дороге домой. Многие предполагали, что технология пришла из Франции, однако это не совсем так. Странную упаковку придумали шведы.

Но в Швеции покупатели не спешили приобретать молочную продукцию в подобной таре. Да и перевозчики жаловались на сложности при транспортировке, так что в итоге от технологии отказались. Зато смогли продать этот дизайн в СССР, где упаковка прижилась на долгие 30 лет.