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Советскому Буратино уже 57 лет: на свежем фото его не узнать

7 августа 2023 20:15
Советскому Буратино уже 57 лет: на свежем фото его не узнать

Снимки артиста шокировали его поклонников.

Дмитрий Иосифов прославился на весь СССР, сыграв главную роль в сказке «Приключения Буратино». Каждый ребенок страны знал в лицо юного актера, а сам Иосифов после своего триумфа решил покорить кинематограф.

Так, после школы он поступил во ВГИК. Первое время артист продолжал сниматься, но после решил сконцентрироваться на режиссерской работе. Иосифов снял множество рекламных роликов и работал над такими сериалами, как «Екатерина», «Диверсант» и «Убойная сила».

Продолжает работать звезда экрана и сегодня. Иосифов совмещает две профессии: актера и режиссера. Например, зрители могли видеть его в исторической драме «Чемпион мира», где он перевоплотился в латвийского шахматиста Михаила Таля.

Как отмечают поклонники, которые внимательно следят за жизнью знаменитости, годы заметно сказались на Иосифове. Лишь по жизнерадостной улыбке в нем можно узнать Буратино, ведь он превратился в совершенно другого человека.

Советскому Буратино уже 57 лет: на свежем фото его не узнать
Фото: Кадры из фильма «Приключения Буратино» (1975), кадр из фильма «Громозека» (2010)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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