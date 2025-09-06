Советского «Винни-Пуха» смотрело не одно поколение: но не все знают, почему у медведя помято ухо — объяснил сам Зуйков

У этой детали есть очень трогательная предыстория.

Все мы с детства знаем двух Винни-Пухов: диснеевского упитанного мишку в красной кофточке и советского, вечно озабоченного мёдом и пчёлами. Для многих наш Пух — особенный.

И неспроста, ведь он не просто харизматичнее и нарисован иначе, у него есть одна забавная деталь — помятое ушко. И мало кто задумывается, откуда она взялась.

А ответ кроется в истории создания легендарного мультфильма.

Как известно, оригинальную историю о плюшевом мишке придумал англичанин Алан Милн. Прототипом стал настоящий игрушечный медвежонок его сына.

А вот над внешним видом нашего Винни работали художники Владимир Зуйков и Эдуард Назаров. Изначально Зуйков вдохновлялся своим собственным детским плюшевым мишкой, с которым играл ещё до войны.

Так из-под его карандаша вышел милый, но весьма потрёпанный и «ободранный» медвежонок. Режиссёр Фёдор Хитрук этот вариант не одобрил — образ показался ему слишком непрезентабельным и грустным.

Он велел художникам работать вместе, чтобы создать нового, более ухоженного героя. Однако от первоначальной задумки Зуйкова отказались не полностью.

Команде полюбилась одна милая и очень реалистичная деталь — помятое ухо. Её решили оставить, чтобы придать персонажу ещё больше обаяния.

В итоге родилось простое и гениальное объяснение: ушко помято, потому что Винни-Пух постоянно на нём спит. Именно эта фишка смягчает его самобытный и даже немного грозноватый образ.

