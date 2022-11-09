Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Советского Рэмбо возненавидели даже в СССР: не чета настоящему

Советского Рэмбо возненавидели даже в СССР: не чета настоящему

9 ноября 2022 18:45
Советского Рэмбо возненавидели даже в СССР: не чета настоящему

Идея создателей боевика провалилась.

В 1985 году на экраны вышел боевик «Координаты смерти», который до сих пор многие пользователи Сети включают в списки самых провальных советских фильмов. Лента совместного производства Вьетнама и СССР рассказывала о вооруженном конфликте в Индокитае.

Создатели картины хотели показать весь ужас войны и в неприглядном свете описывали американцев. Ожидалось, что лента станет ответом голливудскому «Рэмбо» и с другой стороны продемонстрирует происходившее во Вьетнаме. Но первый же апокалиптический боевик СССР с треском провалился в прокате.

Ленту нещадно ругали за слабый сюжет, откровенную пропаганду и плохую актерскую игру. В результате советские зрители по-прежнему с удовольствием пересматривали «Рэмбо», игнорируя отечественную премьеру. И современные пользователи это мнение разделяют.

Советского Рэмбо возненавидели даже в СССР: не чета настоящему

«Фильм совершенно картонный», «Скучная советская агитка», «Рядовой пропагандистский фильм о великой доблести СССР», — отмечают комментаторы.

Фото: Кадр из фильма «Рэмбо: Первая кровь» (1982), кадр из фильма «Координаты смерти» (1985)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video