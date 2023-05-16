Советского киночиновника знали только в лицо: его участь ужаснет любого

Актер Юрий Платонов прославился благодаря ролям партийных работников. Он сыграл сотрудника КГБ, секретаря райкома и нескольких школьных директоров. За Платоновым закрепилось амплуа киночиновника, однако его слава длилась недолго.

Юрий Андреевич начал сниматься в фильмах в 80-х. Его можно увидеть в картинах «Поздние свидания», «Благие намерения», «Контракт века», «Борис Годунов» и в других лентах. Однако все персонажи Платонова были однообразны, поэтому актер не снискал большого признания и любви зрителей. Его знали только в лицо, а фамилия не была на слуху.

Последней работой Юрия Андреевича стала роль в российско-немецком проекте «Андрюша». В 90-е Платонова перестали приглашать в кино. Он вернулся в родной Воронеж и стал играть в театре, но спектакли не улучшили его финансовое положение.

Когда актер серьезно заболел, ему пришлось бросить работу. Платонову ампутировали ногу, а затем он переехал в Дом инвалидов. Юрий Андреевич был совсем одинок, и никто его не навещал. Даже родная дочь и коллеги о нем позабыли.

В 2012 году Платонов появился на ток-шоу у Малахова. Он выглядел как древний изможденный старик: лысина, щетина, осунувшееся лицо, печальные глаза. Через год после передачи актера не стало. На момент смерти ему было 79 лет.