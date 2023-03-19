Советского Ихтиандра едва не лишили родины: от правды мурашки по коже

Научно фантастический фильм «Человек-амфибия» заслуженно считается советской классикой этого жанра и даже сегодня его с радостью смотрят и молодые зрители. Главной звездой этой картины стал Владимир Коренев, исполнивший роль Ихтиандра.

Актер с ярко-голубыми глазами, выразительными бровями и острыми скулами влюбил в себя тысячи женщин по всему Союзу. Однако он мог и не стать советской знаменитостью. Оказалось, что в детстве будущего артиста похитили и хотели увезти из страны. Одна гречанка угостила его конфетой и увела за собой. Но отец мальчика, будучи контр-адмиралом быстро заподозрил, что с сыном произошла беда, и поднял тревогу.

Маленького светловолосого ребёнка нашли на корабле, но о судьбе похитительницы он так и не узнал. Как пишет «Караван историй», заботливый отец Владимира сильно повлиял на своего наследника и привил ему любовь к морю, поскольку служба на флоте накладывала на мужчину соответствующие обязательства.