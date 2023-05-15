Советского Брюса Ли из «Пиратов XX века» ждало большое будущее: вот кто его сгубил

Сегодня немногие смогут быстро назвать известных советских каскадеров. Однако это вовсе не значит, что артистов такой специализации не было.

Одним из самых талантливых актеров, выполняющих опасные трюки, стал Талгат Нигматулин. Благодаря своей воле и твердому характеру он смог заслужить признание публики и коллег по съемочной площадке. А самыми успешными его работами стали «Пираты XX века» и «Волчья яма». Отважного брюнета назвали советским Брюсом Ли и прочили ему яркую карьеру. Но все закончилось в 80-х.

Каскадер стал участником организации, в которой находились представители творческих профессий. Однако оказалось, что это всего лишь секта, а ее руководители — настоящие преступники. Однажды Талгата заставили вымогать деньги у непокорных людей, но от этого артист сразу отказался. Это сильно не понравилось организаторам, и вскоре Нигматулина обнаружили мертвым. А все причастные к страшному злодеянию отправились отбывать наказание в тюрьму.