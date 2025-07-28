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Киноафиша Статьи Советское кино по ТВ крутят регулярно: но не каждый зритель сможет вспомнить названия фильмов по кадрам (тест)

Советское кино по ТВ крутят регулярно: но не каждый зритель сможет вспомнить названия фильмов по кадрам (тест)

28 июля 2025 16:11
Советское кино по ТВ крутят регулярно: но не каждый зритель сможет вспомнить названия фильмов по кадрам (тест)

Проверьте свои знания, ответит на 5 вопросов.

Ну что, киноманы, готовы проверить, насколько хорошо вы помните советское кино? В этом тесте — пять узнаваемых моментов из разных картин. Может, и не культовые сцены, которые все помнят, но те самые кадры, которые цепляют взгляд настоящего знатока.

Попробуйте угадать без подсказок. Просто взгляните и скажите: из какого это фильма? Проверим, насколько крепка ваша киношная память.

А если не узнаете — ничего страшного. Зато будет повод пересмотреть пару хороших фильмов.

Ранее мы писали: Бетон, кирпичи и... кино: попробуйте вспомнить 5 советских фильмов по кадрам со стройкой (тест)

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Большая перемена» (1972)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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2 комментария
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