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Советское кино переделали в аниме: угадайте любимые фильмы по одному кадру

19 ноября 2023 12:00
Советское кино переделали в аниме: угадайте любимые фильмы по одному кадру

Узнать персонажей можно, но придется постараться.

Советские фильмы настолько популярны, что их пересматривают ежегодно. «Бриллиантовая рука», «Операция "Ы"», «Любовь и голуби» — эти фильмы, как и многие другие, показывают в праздники и по выходным.

Кажется, что каждый кадр зрители давно выучили наизусть. Можно узнать название ленты, актеров и даже режиссеров, едва взглянув на изображение.

Но что, если задача станет немного сложнее? Например, персонажи любимых комедий будут нарисованы в стиле аниме: большие глаза, забавная мимика, похожие, но все-таки другие прически. Сможете ли вы узнать знаменитые картины в этом случае?

Проверьте себя! В коротком тесте зашифровано семь сцен из фильмов, которые знает и стар, и млад. Но декорации и герои выполнены в стиле японской анимации. Такая обработка не запутает только внимательных и вдумчивых поклонников советского кино.

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Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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