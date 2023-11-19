Советское кино переделали в аниме: угадайте любимые фильмы по одному кадру

Советские фильмы настолько популярны, что их пересматривают ежегодно. «Бриллиантовая рука», «Операция "Ы"», «Любовь и голуби» — эти фильмы, как и многие другие, показывают в праздники и по выходным.

Кажется, что каждый кадр зрители давно выучили наизусть. Можно узнать название ленты, актеров и даже режиссеров, едва взглянув на изображение.

Но что, если задача станет немного сложнее? Например, персонажи любимых комедий будут нарисованы в стиле аниме: большие глаза, забавная мимика, похожие, но все-таки другие прически. Сможете ли вы узнать знаменитые картины в этом случае?

Проверьте себя! В коротком тесте зашифровано семь сцен из фильмов, которые знает и стар, и млад. Но декорации и герои выполнены в стиле японской анимации. Такая обработка не запутает только внимательных и вдумчивых поклонников советского кино.