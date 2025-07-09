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Киноафиша Статьи От «Иронии судьбы» до «Кавказской пленницы»: советское кино опять превратили в аниме — на этот раз не ИИ, а художник (фото)

От «Иронии судьбы» до «Кавказской пленницы»: советское кино опять превратили в аниме — на этот раз не ИИ, а художник (фото)

9 июля 2025 08:56
От «Иронии судьбы» до «Кавказской пленницы»: советское кино опять превратили в аниме — на этот раз не ИИ, а художник (фото)

Такими старыми фильмами заинтересовались бы и современные дети.

В последнее время в сети появлялось немало творений ИИ, который превращал культовые советские фильмы в аниме. Но в этот раз предлагаем посмотреть не на рисунки нейросети, а на работы художника, решившего соединить два, казалось бы, далеких друг от друга мира.

Среди переработанных картин оказались такие хиты, как лирическая комедия «Ирония судьбы», офисная романтика «Служебный роман», трогательная история «Любовь и голуби» и искромётная «Кавказская пленница». Каждый фильм получил новое визуальное прочтение, но при этом сохранил узнаваемые черты оригинальных персонажей.

Этот художественный эксперимент наглядно демонстрирует, что советское кино можно легко адаптировать под современные реалии. А отдельный плюс в том, что подобные проекты не только вызывают ностальгию у поклонников классики, но и привлекают внимание новой аудитории.

Возможно, именно такие переосмысления помогут сохранить интерес к фильмам СССР у молодого поколения. Ну что, готовы взглянуть? Тогда листайте слайдер.

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Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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