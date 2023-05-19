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Советское кино не превзойти: причину назвал звезда культового «Брата»

19 мая 2023 09:00
Советское кино не превзойти: причину назвал звезда культового «Брата»

Актер все доступно объяснил.

Виктор Сухоруков, ставший суперзвездой благодаря фильмам «Брат» и «Брат 2», знает о кино все. Его актерский опыт впечатлит любого, ведь он играл и бандита, и священнослужителя, и Павла I, и Хрущева.

Сухоруков снимается в кино с начала 80-х и воочию наблюдал за его трансформациями. Как-то Виктор Иванович признался, что современным фильмам будет трудно тягаться с советскими картинами. Вот как артист это объяснил.

В советское время кино снимали на пленку, которая была в дефиците. Съемочная группа выкладывалась так, чтобы не тратить попусту эту ценность. А если режиссеру посчастливилось добыть импортную пленку, то он мог позволить себе не больше двух дублей за раз.

Сегодня же все снимают на цифру, а это значит, что фильм любого жанра может снять абсолютно каждый. Кино стало конвейерным производством, из-за чего снизилось и его качество, и уровень актерской игры.

«Раньше как проходил процесс: снимают, отправляют на проявку, потом приходит пленка, они садятся в темный зал, отсматривают материал. А сегодня — цифра, сиди и штампуй» — посетовал прославленный актер в интервью журналистам портала «Собака».

Фото: Кадры из фильма «Брат 2» (2000)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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