Советский военный фильм обожали все: оказалось, что это пародия

Геннадий Полока — неординарный режиссер, картины которого никогда не нравились советским руководителям. Его «Республику ШКИД» назвали фильмом для хулиганов, а «Интервенцию» сразу запретили. Когда режиссеру представилась возможность снять героическую драму «Один из нас», он снова подошел к задаче по-своему.

Любовь Полоки к эксцентричности и гротеску превратила героическую историю в пародию на шпионские фильмы и едва ли не в комедию. Сценарий о работнике НКВД, который ищет на заводе немецких шпионов, написали Алексей Нагорный и Гелий Рябов. Картина должны были снимать в духе сороковых, но режиссер считал иначе.

В главной роли он видел Владимира Высоцкого, но художественный совет категорически отказал в кандидатуре скандального барда. Тогда сам Высоцкий предложил заменить его Георгием Юматовым.

Когда картину представили чиновникам, те оказались в шоке: фильм был полон отсылок и совершенно неуместного для комитета по кинематографии юмора. Полоке с трудом удалось отстоять свою работу, но лента вышла только вторым экраном.