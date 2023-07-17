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Советский «Винни Пух» шокировал иностранцев: вы точно не поверите чем

17 июля 2023 11:45
Советский «Винни Пух» шокировал иностранцев: вы точно не поверите чем

В Европе оценили советский мультик.

Мультфильм о Винни Пухе обожали все дети в СССР. И сегодня во всех постсоветских странах его пересматривают с удовольствием. Но оказалось, этот шедевр пришелся по вкусу и в Европе. Чехи оценили его даже больше, чем диснеевский аналог. Об этом рассказали на Дзен-канале «Маша в Чехии».

Чешские зрители были в восторге из-за того, что в таком простом на первый взгляд мультике оказалось так много подтекста. Чем больше смотришь этот мультфильм, тем больше скрытых смыслов открывается зрителю. Поначалу Винни кажется не самым сообразительным героем, но при внимательном просмотре зрителю открывается, что медвежонок — хитрый манипулятор. В отличие от героя диснеевского сериала, который просто любит покушать, наш Винни Пух — настоящий философ.

Особенно понравилась европейским зрителям озвучка. Даже без знания языка они наслаждаются голосом Евгения Леонова, который идеально подходит для главного героя.

Фото: Кадр из мультфильма «Винни-Пух» (1969)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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