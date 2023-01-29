Советский «Винни-Пух» - нелегал: почему не вышла 4-я серия любимого мультфильма

Первая серия экранизации историй Алана Милна о медведе Винни-Пухе появилась на советских экранах в 60-х, а голос главному герою подарил Евгений Леонов. Мультфильм оказался настолько популярным, что создатели выпустили еще два продолжения, однако поклонники рассчитывали на большее количество выпусков.

Как оказалось, причин этому было несколько. Во-первых, студия «Союзмультфильм» не приобрела официальные права на экранизацию произведений писателя. Все мультфильмы выпускались нелегально, поэтому их не могли показывать за границей и хоть как-то о них рассказывать. И в любой момент мог разгореться международный скандал из-за использования образов Милна.

Во-вторых, по словам художника Эдуарда Назарова, вся съемочная группа к концу работы над третьей серией уже потеряла энтузиазм. Художники и сценаристы устали от производства мультфильма, поэтому совсем не были заинтересованы в выпуске еще одного продолжения.

И именно поэтому руководство «Союзмультфильма» решило остановиться лишь на трех эпизодах, несмотря на многочисленные просьбы юных советских зрителей.