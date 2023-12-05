Советский Том Сойер вызывает презрение у мужчин и жалость у женщин: вот как он выглядит

От веселого рыжего мальчишки не осталось и следа.

Федор Стуков был главным ребенком-актером начала 80-х. Чудесный курчавый мальчуган снялся в таких культовых картинах, как «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Родня», «Остров сокровищ» и «Пеппи Длинныйчулок». Несмотря на блестящий старт карьеры, с возрастом артист пропал с экранов.

В 90-е о повзрослевшей знаменитости забыли режиссеры. У Стукова не получилось найти роль мечты, поэтому звезда решила переквалифицироваться. Актер стал постановщиком таких шоу, как «За стеклом», «Факультет юмора» и других. Также Федор Стуков срежиссировал популярные ситкомы «Физрук» и «Ивановы-Ивановы».

За прошедшие годы всесоюзный любимец изменился до неузнаваемости: набрал лишний вес, обрюзг и даже лишился своей фирменной рыжей шевелюры. Злопыхатели в соцсетях советуют звезде заняться собой.