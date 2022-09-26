Советский тест на IQ: сможете пройти?

В интернете можно найти тесты на интеллект на любой вкус и цвет. Первый в мире тест такого рода появился еще в начале прошлого столетия. Придумал его французский психолог Альфред Бине. В то время во Франции учеников в школе распределяли по классам в соответствии с их способностями к обучению. Тест, получивший название “шкала Бине - Симона” (вторая фамилия принадлежала ассистенту психолога), был призван выявлять умственные способности учеников при поступлении в школу и упростить процесс их распределения по классам. Показателем интеллекта в тесте Бине был умственный возраст, который мог совпадать с реальным возрастом обучающегося, быть ниже или выше. Понятие IQ - коэффициент интеллекта - ввел в научный оборот Вильгельм Штерн. Немецкий психолог предложил не просто устанавливать умственный возраст, а делить его на фактический и затем умножить получившееся число на сто. Любопытно, что IQ большинства людей колеблется в промежутке между 85 и 115 баллами.

В настоящее время существует много IQ-тестов. Предлагаем вам один из них, советский, ответить на вопросы которого будет не так-то просто, как может показаться на первый взгляд.