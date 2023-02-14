Советский супермен метался между тремя женами: не поверите, кого он выбрал

Николай Еременко считался секс-символом отечественного кино. Активно развивая свою карьеру, актер не забывал и о личной жизни — в ней кипели нешуточные страсти.

Любвеобильность советского супермена привела к тому, что ему пришлось метаться между тремя женами. Первой супругой звезды «Пиратов» стала Вера Титова. Влюбленные были счастливы вместе четверть века, у них появилась дочь Оля. Однако актер не афишировал, что у него была и другая семья.

Параллельно Еременко поддерживал отношения с Татьяной Масленниковой, которая также подарила ему дочь Татьяну. Позднее переводчица призналась журналистам, что актер неделю жил с Верой, а неделю — с ней. Долгие годы Татьяна надеялась, что ее любимый мужчина разведется с супругой и, наконец, женится на ней. Вот только этого так и не произошло.

От Титовой Николай Николаевич ушел, но вовсе не к Масленниковой. В его жизни появилась другая любовь — Людмила. Теперь она, так же, как и две другие женщины артиста, скончавшегося в 52 года, считает себя его вдовой. В интервью Еременко, которая сейчас занимает должность заместителя директора съемочной группы киностудии «Беларусьфильм», призналась, что мечтала подарить актеру сына, но так и не успела этого сделать.