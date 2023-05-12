Советский «султан»: при взгляде на трех жен 86-летнего Юрия Назарова оторопь берет

«Если б я был султан, я б имел трех жен», — такими словами начинается легендарная песня из «Кавказской пленницы» в исполнении гайдаевской троицы. Многие мужчины тоже мечтают о такой участи, но не всем дано воплотить эти грезы в реальность. А вот звезда фильма «Маленькая Вера» актер Юрий Назаров — это один из тех, кто стал таким султаном.

Официально артист был женат всего два раза. Первый брак продержался каких-то две недели, а вот со второй супругой Татьяной Кудрявцевой Назаров живет уже много лет. Однако она далеко не единственная женщина в его жизни.

Давным-давно Юрий Владимирович завел любовницу. Ей стала художница, которую тоже зовут Татьяна. Об этом романе судачил весь «Мосфильм», однако супруга актера оставалась в неведении. Когда правда раскрылась, она приняла это со смирением. А через некоторое время вторая «жена» родила от Назарова дочь, что стало ударом для его законной супруги.

Но неутомимый артист не остановился на достигнутом. Он закрутил любовь с немолодой Людмилой Мальцевой, с которой часто появлялся в свете. Более того, он помог ее дочери построить карьеру в кино.

Избранниц 86-летнего актера нельзя назвать красотками. Все три пассии «султана» малопривлекательные женщины с простыми лицами. Но Назаров по-своему верен каждой из них и не собирается расставаться с ними.