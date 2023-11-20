Советский Союз «украл» американское лакомство: новая версия получилась в 100 раз вкуснее

Советский Союз славился во всем мире не только своими учеными и музыкантами, но и пищевой промышленностью. Туристы нередко привозили домой необычные лакомства, а самые лучшие экспортировали за границу. В число их входило и мороженое, однако далеко не все знают, как десерт появился на СССР.

Как оказалось, рецепт морожено в страну привез глава пищевой промышленности страны после поездки в США. В течение нескольких месяцев он полностью изучил, как устроена его отрасль в Америке, и скопировал некоторые технологии. А в особенный восторг его привело мороженое.

Как только делегация оказалась дома, началась активная разработка заводов по производству лакомства. Пищевые инженеры взяли все самое лучшее из американского рецепта, но предпочли улучшить его. И эти изменения оказались настолько хорошими, что именно советское мороженое прославилось на весь мир.

В течение многих лет десерт экспортировали за рубеж огромными партиями. А подавали в самых изысканных ресторанах. Изменилась ситуация лишь с развалом страны, когда советское мороженое начало конкурировать с более изобретательным заграничным.