Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник

Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник

24 февраля 2026 18:06
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник

Премьеру приурочили ко Дню защитника Отечества.

Военное кино с временной петлёй, блогером-зумером и реальной историей бойца под Ржевом – звучит как рискованный микс. Но именно на него сделали ставку создатели «Мы из будущего», представив в Москве фильм «Спасти бессмертного».

Главный герой – 20-летний экстремал Саша Устинов, привыкший жить «как будто бессмертен»: трюки, лайки, адреналин. После аварии он застревает во временной воронке и снова и снова переносится в годы Великой Отечественной.

Разорвать круг можно только одним способом – помочь погибшему 80 лет назад младшему лейтенанту Мендышу Омуралиеву «обрести бессмертие». И это не вымышленный персонаж: история солдата реальна, его останки нашли поисковики и похоронили на родине.

Сашу играет 24-летний Михаил Медалин – блогер Gufee с аудиторией в 6,5 млн подписчиков. Для него это дебют в полном метре, причём трюки он выполнял сам. Компанию ему составили Валерия Платонова и киргизский актер Кымбатбек Алимжанов.

Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник

Снимали в белорусских декорациях «под Ржев» и в горах Киргизии, а потому визуально фильм выглядит масштабно и эффектно.

На светской премьере в «Октябре» были замечены не только именитые актеры, но и Михаил Швыдкой, Николай Валуев, Елена Драпеко – редкий случай, когда фантастический военный проект собирает гостей и из творческой среды, и из Госдумы.

Отзывов критиков пока нет, но ставка очевидна: соединить поколение TikTok и тему памяти о войне – через жанр, к которому российское кино обращается нечасто.

Ранее мы писали: «Война – это все приходящее»: если узнали, откуда цитата, то тест по советскому военному кино точно пройдете на 6/6

Фото: Кадр из фильма «Спасти бессмертного» (2026)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки «Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки Читать дальше 27 февраля 2026
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе Читать дальше 28 февраля 2026
Американцы посмотрели «Брата»: сразу увлеклись дискуссией – вот что думают про Данилу Багрова Американцы посмотрели «Брата»: сразу увлеклись дискуссией – вот что думают про Данилу Багрова Читать дальше 28 февраля 2026
«Кошмарнее, чем “Иди и смотри”»: первый советский фильм о ядерной войне россиянам страшно пересматривать до сих пор «Кошмарнее, чем “Иди и смотри”»: первый советский фильм о ядерной войне россиянам страшно пересматривать до сих пор Читать дальше 28 февраля 2026
Не хватило «Сказки о царе Салтане»? Для вас уже снимают другую экранизацию Пушкина – на этот раз сериал Не хватило «Сказки о царе Салтане»? Для вас уже снимают другую экранизацию Пушкина – на этот раз сериал Читать дальше 28 февраля 2026
Худший фильм Бортко не спас даже Давос из «Игры престолов»: детектив за $10 000 000 не собрал в прокате даже 1,5 млн рублей Худший фильм Бортко не спас даже Давос из «Игры престолов»: детектив за $10 000 000 не собрал в прокате даже 1,5 млн рублей Читать дальше 28 февраля 2026
«Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти «Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти Читать дальше 27 февраля 2026
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные Читать дальше 27 февраля 2026
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!» Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!» Читать дальше 26 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше