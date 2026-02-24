Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник

Военное кино с временной петлёй, блогером-зумером и реальной историей бойца под Ржевом – звучит как рискованный микс. Но именно на него сделали ставку создатели «Мы из будущего», представив в Москве фильм «Спасти бессмертного».

Главный герой – 20-летний экстремал Саша Устинов, привыкший жить «как будто бессмертен»: трюки, лайки, адреналин. После аварии он застревает во временной воронке и снова и снова переносится в годы Великой Отечественной.

Разорвать круг можно только одним способом – помочь погибшему 80 лет назад младшему лейтенанту Мендышу Омуралиеву «обрести бессмертие». И это не вымышленный персонаж: история солдата реальна, его останки нашли поисковики и похоронили на родине.

Сашу играет 24-летний Михаил Медалин – блогер Gufee с аудиторией в 6,5 млн подписчиков. Для него это дебют в полном метре, причём трюки он выполнял сам. Компанию ему составили Валерия Платонова и киргизский актер Кымбатбек Алимжанов.

Снимали в белорусских декорациях «под Ржев» и в горах Киргизии, а потому визуально фильм выглядит масштабно и эффектно.

На светской премьере в «Октябре» были замечены не только именитые актеры, но и Михаил Швыдкой, Николай Валуев, Елена Драпеко – редкий случай, когда фантастический военный проект собирает гостей и из творческой среды, и из Госдумы.

Отзывов критиков пока нет, но ставка очевидна: соединить поколение TikTok и тему памяти о войне – через жанр, к которому российское кино обращается нечасто.

Ранее мы писали: «Война – это все приходящее»: если узнали, откуда цитата, то тест по советскому военному кино точно пройдете на 6/6